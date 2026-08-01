Poznato stanje pilota borbenog aviona F-35 koji se srušio kod San Dijega: "Zabio se u zemlju i eksplodirao"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Poznato stanje pilota borbenog aviona F-35 koji se srušio kod San Dijega: "Zabio se u zemlju i eksplodirao"

Vojni avion F-35b američkih oružanh snaga srušio se danas u blizini vazduhoplovne baze Miramar u San Dijegu, a pilot je uspeo da se katapultira pre pada, nakon čega je hospitalizovan.

Prema rečima očevidaca, avion je bio na oko 30 metara iznad zemlje kada se pilot katapultirao, prenosi AP. "Mlaznjak je udario u zemlju odmah pored drugog aviona. Zabio se u pistu i jednostavno eksplodirao", rekao je očevidac. Marinski korpus saopštio je da povrede pilota nisu opasne po život. Vatrogasci su stigli na lice mesta i brzo ugasili požar koji je izbio nakon eksplozije aviona. (Telegraf.rs/Tanjug)
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