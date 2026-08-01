Spoljnotrgovinska razmena Srbije u prvoj polovini godine 39,65 mlrd evra, rast 5,8 odsto

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije je u periodu januar-jun 2026. godine iznosila 39.650,5 miliona (39,65 milijardi) evra ili za 5,8 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije izražena u dolarima iznosila je 46.238,2 miliona dolara, što je bio rast od 13,0 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Izvezeno je robe u vrednosti od 20.954,3 miliona dolara, što čini povećanje 15,7 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 25.283,9 miliona dolara, što je za 10,9 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine. Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost