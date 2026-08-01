Svi su očekivali da Miloš Janičić izađe sa zastavom Crne Gore: Odlukom je iznenadio celu Arenu

Po prvi put ikada je UFC došao u Beograd, prestonica Srbije je postala i prestonica najboljeg što svet borilačkog sporta ima da ponudi, dok je Beogradska arena ispunjena skoro potpuno.

Jedan od onih najzanimljivih boraca je sigurno i Miloš Janičić, koji je imao mnogo peripetija pred nastup. On je potpisao sa UFC-om, dobio je protivnika u vidu Noe Gunjona iz Francuske, a onda je ušao i u probleme sa svojom zemljom Crnom Gorom. Naime, on je želeo da na svojoj opremi ima zastavu Crne Gore, ali to nije uslišeno, pošto je rođeni Podgoričanin ostao bez odgovora iz ambasade, zbog čega se digla velika prašina. Žalio se Miloš Janičić, žalio se čak i