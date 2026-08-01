Uroš Medić o nokautu, narednom rivalu, napadu na UFC pojas, pesmi Vidovdan: "To je naša druga himna"

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs
Uroš Medić o nokautu, narednom rivalu, napadu na UFC pojas, pesmi Vidovdan: "To je naša druga himna"

Srpski MMA borac Uroš Medić opravdao je očekivanja i spektakularnim nastupom u "main eventu" došao je do 14. pobede u karijeri i nastavlja svoj pohod ka vrhu velter kategorije, gde cilja UFC pojas.

Medić je brutalno nokautirao 13. na rang listi, Danijela Rodrigeza, i poslao ga na spavanje posle samo 30 sekundi, a posle meča je u suzama proslavio emotivnu pobedu. Uroš je posle meča bio raspoložen na konferenciji za medije, gde je prozvao Liona Edvardsa, trenutno osmog na rang listi. Doktore, ko je sledeći za pregled? - Lion Edvards verovatno, ako bude slobodan. Neću da ga prozivam više, ako neće da se bori, boriću se sa nekim drugim, nije bitno - rekao je Uroš
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