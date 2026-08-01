Ilić pred IMT: Ne priznajem umor, moramo da podižemo nivo igre i pobedimo

Večernje novosti pre 2 sata
Ilić pred IMT: Ne priznajem umor, moramo da podižemo nivo igre i pobedimo

Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je danas pred utakmicu trećeg kola Superlige Srbije, koja se igra sutra od 20 časova, da njegova ekipa mora da podiže nivo igre i dođe do tri boda protiv IMT-a.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages "Sutra igramo protiv ekipe IMT-a, koja je zabeležila dve pobede u dva kola, igraju izuzetno disciplinovano, predvođena jednim izuzetnim stručnjakom Popovićem, tako da nas očekuje teška utakmica. Poznajem većinu igrača, neke sam trenirao, Šapića na primer, koji je bio strelac u prvom kolu protiv Čukaričkog. Mi moramo da se potrudimo da podižemo nivo igre jer jedino tako možemo da zabeležimo tri boda", rekao je Ilić na konferenciji
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