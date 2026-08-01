Krali iz opustošenih domova: Velika akcija francuske policije u regionima zahvaćenim požarima

U Francuskoj je pokrenuto sedam istraga zbog sumnji u namerno izazivanje požara u Žirondi.

Foto: Printskrin Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez je poručio da je od početka godine uhapšeno 308 osoba zbog sumnji da su podmetnule vatru, među kojima je 120 maloletnika. Dve trećine uhapšenih osumnjičeni su da su to svesno uradili. Takođe, otvorene su 22 sudske procedure protiv krađa na evakuisanim teritorijama. U tu svrhu formirana je posebna ćelija za podnošenje i tretman tužbi, koju sačinjava 20 službenika sudske policije. Građani se zahvaljuju