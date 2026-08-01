Medić pred istorijskim ispitom: Beograd čeka spektakl, ali preko puta stoji opasni d-Rod

Večernje novosti pre 4 sati
Medić pred istorijskim ispitom: Beograd čeka spektakl, ali preko puta stoji opasni d-Rod

Prvi UFC događaj u istoriji Srbije dobiće rasplet u glavnoj borbi večeri, gde će Uroš Medić pred domaćom publikom ukrstiti rukavice sa iskusnim Danijelom Rodrigezom. Biće to duel dvojice boraca u sjajnoj formi, ali i najveći trenutak u dosadašnjoj karijeri srpskog "Doktora".

FOTO: Printskrin/UFC/ Beogradska arena u subotu će postati centar svetskog MMA, a reflektori će biti usmereni ka čoveku od kojeg domaća publika očekuje još jednu eksplozivnu završnicu. Uroš Medić prvi put u karijeri predvodi jedan UFC događaj, i to na istorijskoj premijeri najveće svetske MMA organizacije u Srbiji. Ulog je veliki i pobeda bi mogla da ga lansira među najozbiljnije izazivače u velter kategoriji. Medić u meč ulazi sa tri uzastopna trijumfa prekidom,
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