Medićeve suze obiŠle planetu! Patosirao Amerikanca, pa poručio: Konačno sam kući! (video)

Nestvarno veče u Beogradskoj areni. Uroš Medić je nokautirao u prvoj rundi Danijela Rodrigeza na opšte oduševljenje Srbije.

FOTO: A. Ilić Uroš Medić je na zvaničnom merenju obećao da će Rodrigez pasti u prvoj rundi. To je i ispunio. Razbio je rivala nokautom nakon manje od jednog minuta borbe, precizno svega 29 sekundi. Medić slavio nokautom - Dobro veče Srbijo. Hvala vam... Rekao je u zaglušujućoj buci, pa nastavio. Tri nedelje naporne su iza mene. Hvala vam, volim vas, ljubim vas. Nisam se osećao kao kod kuće iako sam bio kući. Sada smo završili posao i želim da plačem. Imam mnogo