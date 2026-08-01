Medićeve suze obiŠle planetu! Patosirao Amerikanca, pa poručio: Konačno sam kući! (video)

Večernje novosti pre 3 sata
Medićeve suze obiŠle planetu! Patosirao Amerikanca, pa poručio: Konačno sam kući! (video)

Nestvarno veče u Beogradskoj areni. Uroš Medić je nokautirao u prvoj rundi Danijela Rodrigeza na opšte oduševljenje Srbije.

FOTO: A. Ilić Uroš Medić je na zvaničnom merenju obećao da će Rodrigez pasti u prvoj rundi. To je i ispunio. Razbio je rivala nokautom nakon manje od jednog minuta borbe, precizno svega 29 sekundi. Medić slavio nokautom - Dobro veče Srbijo. Hvala vam... Rekao je u zaglušujućoj buci, pa nastavio. Tri nedelje naporne su iza mene. Hvala vam, volim vas, ljubim vas. Nisam se osećao kao kod kuće iako sam bio kući. Sada smo završili posao i želim da plačem. Imam mnogo
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Miloš Janičić objavio snimak: Prošao kroz pakao da skine pet kg noć pred merenje za borbu na UFC u Beogradu

Miloš Janičić objavio snimak: Prošao kroz pakao da skine pet kg noć pred merenje za borbu na UFC u Beogradu

Telegraf pre 1 dan
Baka Prase poklonio luksuzni Roleks najpoznatijoj ženi UFC-a, nju ćemo večeras videti u Areni

Baka Prase poklonio luksuzni Roleks najpoznatijoj ženi UFC-a, nju ćemo večeras videti u Areni

Telegraf pre 1 dan
UFC Beograd oduševio: Uroš Medić nokautom ispisao istoriju!

UFC Beograd oduševio: Uroš Medić nokautom ispisao istoriju!

Sport klub pre 3 sata
UFC spektakl u Beogradu završen savršeno: Doktor Medić prebio Amerikanca za 30 sekundi

UFC spektakl u Beogradu završen savršeno: Doktor Medić prebio Amerikanca za 30 sekundi

Mondo pre 3 sata
Donald Tramp oduševljen porukom iz Srbije: Objavio i snimak iz Arene uz transparent posvećen njemu

Donald Tramp oduševljen porukom iz Srbije: Objavio i snimak iz Arene uz transparent posvećen njemu

Telegraf pre 3 sata
Brutalni Rakić! Srbin podigao Arenu na noge, rasturio je Poljaka! (video)

Brutalni Rakić! Srbin podigao Arenu na noge, rasturio je Poljaka! (video)

Kurir pre 4 sati
Erupcija u Areni - pobeda Aleksandra Rakića! VIDEO

Erupcija u Areni - pobeda Aleksandra Rakića! VIDEO

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Beogradska ArenaUfcuroš medic

Sport, najnovije vesti »

U Evropi traže kandidata koji bi smenio Infantina sa čela FIFA

U Evropi traže kandidata koji bi smenio Infantina sa čela FIFA

Politika pre 26 minuta
Alpinista Nirmal Purđa među desetoro poginulih u lavini na planini Brod Pik

Alpinista Nirmal Purđa među desetoro poginulih u lavini na planini Brod Pik

Danas pre 1 sat
Monako izbačen iz francuskog prvenstva zbog finansijske krize

Monako izbačen iz francuskog prvenstva zbog finansijske krize

Danas pre 3 sata
Eriksen opet uz teren: „Bilo mi je prelepo da se vratim“

Eriksen opet uz teren: „Bilo mi je prelepo da se vratim“

Sport klub pre 1 dan
(VIDEO) Danac doneo Portu novi trofej, raduje se i bivši Zvezdaš

(VIDEO) Danac doneo Portu novi trofej, raduje se i bivši Zvezdaš

Sport klub pre 1 dan