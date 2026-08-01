Pakao na nebu iznad Kijeva! Rusko MO se oglasilo saopštenjem od kog treperi cela Ukrajina!

Večernje novosti pre 1 sat
Pakao na nebu iznad Kijeva! Rusko MO se oglasilo saopštenjem od kog treperi cela Ukrajina!

RUSKE snage su pogodile pet vojno-industrijskih objekata i logistički centar u Kijevu i njegovim predgrađima tokom noći sa petka na subotu, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi. Pogođena su i dva broda koja su prevozila vojni teret kod Odese dan ranije.

Foto: AI/Grok U saopštenju u subotu, ministarstvo je navelo da su napadi, u kojima je učestvovalo precizno vazdušno, morsko i kopneno oružje, bili usmereni na preduzeće „Radioizmeritelj“ sa sedištem u Kijevu, za koje se kaže da isporučuje elektronske komponente za rakete „Neptun-MD“, „Grom-2“ i FP-7/FP-9 i da je učestvovalo u razvoju navigacionih sistema za dronove dugog dometa. Među ostalim ciljevima bili su fabrika „Burevestnik“, za koju se kaže da proizvodi
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