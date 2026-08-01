Provocirao, pa se obrukao: Albanac dobio batine od Austrijanca koji je progovorio srpski

Iako je provocirao, nije se proslavio. Albanac Denis Buzukja poražen je na UFC događaju u Beogradu od Austrijanca Bogdana Grada.

FOTO: A. Ilić Dosta napeto tekla je borba dvojice takmičara. Ali je na kraju AUstrijanac pobedio oborivši rivala na zemlju i odbrojavanjem. Amerikanac Albanskog porekla pažnju na sebe skrenuo je provokacijama, dok se borbama nije baš proslavio. Bogdan Grad je nakon meča na srpskom pozdravio publiku. - Šta ima, kako ste, šta radite? Upitao je na srpskom, a potom poručio da je zadovoljan pobedom. PRE BORBE PROVOKACIJE: Denis Buzukja je u arenu izašao sa albanskom