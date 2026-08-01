Rapsodija u nastavku: Rukometaši na Evropskom prvenstvu do 18 godina savladali Italiju, plasirali se u Top 12

MUČENjE u prvom, rapsodija u drugom poluvremenu. Rukometaši su u trećem kolu grupe B EP do 18 godina u Beogradu za deset minuta u nastavku slomili otpor Italijana – 32:18 (11:12).

FOTO: N. Skenderija "Orlići" su izborili Top 12, a u novoformiranoj grupi 1 u ponedeljak u dvorani "Aleksandar Nikolić" igraće sa Francuskom, a u utorak sa Slovenijom. Prve tri selekcije iz ove grupe izboriće četvrtfinale. Početak je bio užasan. Izabranici Aleksandra Brkovića bili su stegnuti, nervozni, nemoćni u napadu, očajni sa sedam metara i u 16.minutu Italijani su poveli sa šokatnih 8:2. Tek tada je strateg Srbije uzeo tajm-aut donekle smirio igrače, koji