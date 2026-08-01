Silovit udar ruskih trupa: Na meti objekti odbrambene industrije u Kijevu

Večernje novosti pre 24 minuta
Silovit udar ruskih trupa: Na meti objekti odbrambene industrije u Kijevu

RUSKE trupe napale su objekte odbrambene industrije u Kijevu i okolnom regionu, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia - Oružane snage izvele su masovni udar, koji je rezultirao uništenjem preduzeća vojno-industrijskog kompleksa i logističkih centara Ukrajine u gradu Kijevu i Kijevskoj oblasti - navedeno je u saopštenju, prenosi RIA Novosti. Ministarstvo je dodalo da su ovi objekti korišćeni za proizvodnju, skladištenje i isporuku raketnog oružja, dronova, radarskih stanica i sistema za elektronsko ratovanje. Vojska je gađala mete preciznim
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