Silovit udar ruskih trupa: Na meti objekti odbrambene industrije u Kijevu

RUSKE trupe napale su objekte odbrambene industrije u Kijevu i okolnom regionu, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia - Oružane snage izvele su masovni udar, koji je rezultirao uništenjem preduzeća vojno-industrijskog kompleksa i logističkih centara Ukrajine u gradu Kijevu i Kijevskoj oblasti - navedeno je u saopštenju, prenosi RIA Novosti. Ministarstvo je dodalo da su ovi objekti korišćeni za proizvodnju, skladištenje i isporuku raketnog oružja, dronova, radarskih stanica i sistema za elektronsko ratovanje. Vojska je gađala mete preciznim