Tramp podelio sliku transparenta sa UFC-u u Beogradu: Poruka srpske publike za američkog predsednika obišla svet (foto/video)

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp podelio je objavu Ričarda Grenela koji se pohvalio transparentom srpske publike na UFC događaju u Beogradu, a na kojem se nalazi ime američkog predsednika.

Foto: Tanjug/ AP Photo/Alex Brandon Tramp se oglasio na svojoj mreži Trut Soušl. Nakon što je Ričard Grenel podelio sliku, Tramp je podelio i snimak neverovatne atmosfere uz transparent. - Na UFC borbama u Srbiji publika je oduševljeno reagovala kada je razvijen transparent sa imenom Donalda Trampa - naveo je Grenel, a Tramp podelio. printscreen/donald trump/truth social