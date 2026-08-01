Tramp podelio sliku transparenta sa UFC-u u Beogradu: Poruka srpske publike za američkog predsednika obišla svet (foto/video)

Večernje novosti pre 1 dan
Tramp podelio sliku transparenta sa UFC-u u Beogradu: Poruka srpske publike za američkog predsednika obišla svet (foto/video)

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp podelio je objavu Ričarda Grenela koji se pohvalio transparentom srpske publike na UFC događaju u Beogradu, a na kojem se nalazi ime američkog predsednika.

Foto: Tanjug/ AP Photo/Alex Brandon Tramp se oglasio na svojoj mreži Trut Soušl. Nakon što je Ričard Grenel podelio sliku, Tramp je podelio i snimak neverovatne atmosfere uz transparent. - Na UFC borbama u Srbiji publika je oduševljeno reagovala kada je razvijen transparent sa imenom Donalda Trampa - naveo je Grenel, a Tramp podelio. printscreen/donald trump/truth social
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