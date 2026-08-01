Đinđić, ili sve smo teške lekcije pretvorili u godišnjice

Velike priče pre 15 minuta  |  Piše Mirjana Narandžić
Đinđić, ili sve smo teške lekcije pretvorili u godišnjice

Zoran Đinđić, da nije bilo 12. marta, danas bi napunio 74 godine. Danas ga se retko sete iako ga neretko citiraju. Zato što citati ne obavezuju. Iza njih se krijemo. Život u skladu sa tim citatima obavezuje...

“Nema spavanja, ne možete vi da budete svetski prvaci, a da spavate. Spavajte 5-6 sati, šta više treba da spavate? Spavaćete kad budete u penziji, penzioneri mogu da spavaju. Ako niste u penziji, nemojte da spavate.” Ukoliko govorite ovaj jezik kojim pišem, a govorite, jer u suprotnom ne biste bili ovde, ove reči napisane, mogli ste da čujete. Mogli ste da čujete svaku pauzu, namerno i nenamerno napravljenu. Mogli ste da čujete ritam. Trenutak u kom je ton povišen
Otvori na velikeprice.com

Zoran Đinđić »

Sveta zver vlasti

Sveta zver vlasti

Radar pre 5 sati
Nova Varoš ulaže 21 milion dinara u rekonstrukciju ulica i trotoara

Nova Varoš ulaže 21 milion dinara u rekonstrukciju ulica i trotoara

Zoom UE pre 18 sati
JKP „Mediana“ danas uređuje grad: Košenje, čišćenje i orezivanje na desetinama lokacija u Nišu

JKP „Mediana“ danas uređuje grad: Košenje, čišćenje i orezivanje na desetinama lokacija u Nišu

Glas juga pre 2 dana
„Mediana“ uređuje Niš: Košenje, orezivanje i čišćenje na više lokacija

„Mediana“ uređuje Niš: Košenje, orezivanje i čišćenje na više lokacija

Glas juga pre 3 dana
Nastavljaju se radovi na uređenju i održavanju javnih površina

Nastavljaju se radovi na uređenju i održavanju javnih površina

Gradski portal 018 pre 3 dana
Zbog rekonstrukcije privremena obustava saobraćaja u više ulica u Novoj Varoši

Zbog rekonstrukcije privremena obustava saobraćaja u više ulica u Novoj Varoši

Užice oglasna tabla pre 4 dana
Privremena obustava saobraćaja u više ulica nove varoši zbog rekonstrukcije od 29. Jula do 10. Avgusta

Privremena obustava saobraćaja u više ulica nove varoši zbog rekonstrukcije od 29. Jula do 10. Avgusta

Glas Zapadne Srbije pre 4 dana
Zoran Đinđić »

Ključne reči

Zoran Đinđić

Društvo, najnovije vesti »

S Bogom na „ti“

S Bogom na „ti“

Velike priče pre 0 minuta
Đinđić, ili sve smo teške lekcije pretvorili u godišnjice

Đinđić, ili sve smo teške lekcije pretvorili u godišnjice

Velike priče pre 15 minuta
Danas stupa na snagu nova mera za jeftinije lekove u Srbiji, doplata manja za do 40%

Danas stupa na snagu nova mera za jeftinije lekove u Srbiji, doplata manja za do 40%

RTV pre 5 minuta
Građani u Nišu protestovali i blokirali Humsku ulicu zbog železničke obilaznice

Građani u Nišu protestovali i blokirali Humsku ulicu zbog železničke obilaznice

Medijska kutija pre 10 minuta
Vremeplov: Umro Stanislav Vinaver

Vremeplov: Umro Stanislav Vinaver

RTV pre 2 sata