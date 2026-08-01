Đinđić, ili sve smo teške lekcije pretvorili u godišnjice

Zoran Đinđić, da nije bilo 12. marta, danas bi napunio 74 godine. Danas ga se retko sete iako ga neretko citiraju. Zato što citati ne obavezuju. Iza njih se krijemo. Život u skladu sa tim citatima obavezuje...

“Nema spavanja, ne možete vi da budete svetski prvaci, a da spavate. Spavajte 5-6 sati, šta više treba da spavate? Spavaćete kad budete u penziji, penzioneri mogu da spavaju. Ako niste u penziji, nemojte da spavate.” Ukoliko govorite ovaj jezik kojim pišem, a govorite, jer u suprotnom ne biste bili ovde, ove reči napisane, mogli ste da čujete. Mogli ste da čujete svaku pauzu, namerno i nenamerno napravljenu. Mogli ste da čujete ritam. Trenutak u kom je ton povišen