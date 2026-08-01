AMSS: Duže zadržavanje putničkih vozila na graničnim prelazima

Vranje news pre 1 sat  |  Vranjenews
AMSS: Duže zadržavanje putničkih vozila na graničnim prelazima

Vranje - U jeku sezone godišnjih odmora, krajem nedelje se beleži najveći intenzitet saobraćaja na autoputevima, magistralnim putnim pravcima i graničnim prelazima, a ovaj vikend, prvi u avgustu obeležiće nova smena turista te se očekuje dodatno opterećenje na najfrekventnijim deonicama, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

Na izlazu iz zemlje na prelazu Preševo čeka se četiri sata, na Gradini oko 40 minuta, a na prelazu Batrovci se na ulazu u zemlju zadržavaju jedan sat, a na izlazu pola sata. Na putničkim terminalima graničnih prelaza vozila se na prelazu Horgoš i Kelebija na ulazu u zemlju zadržavaju po jedan sat. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Iz AMSS upozoravaju i na vožnju po visokim temperaturama kakve se danas očekuju, navodeći da one povećavaju rizik od
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