Crveni meteoalarm: Posle tropske noći temperatura do 40 stepeni

Posle veoma toplog petka sledi još toplija subota. U pojedinim delovima Srbije na snazi je crveni meteoalarm

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u celoj zemlji biće pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab i umeren, a u košavskom području i planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar. Zbog tropske noći, u urbanim sredinama ni jutro neće doneti značajnije osveženje. Jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 24 stepena, dok će najviša dnevna biti od 35 do 38 stepeni, a u pojedinim mestima i oko 40. U Beogradu se očekuje