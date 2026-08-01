Crveni meteoalarm: Posle tropske noći temperatura do 40 stepeni

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Crveni meteoalarm: Posle tropske noći temperatura do 40 stepeni

Posle veoma toplog petka sledi još toplija subota. U pojedinim delovima Srbije na snazi je crveni meteoalarm

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u celoj zemlji biće pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab i umeren, a u košavskom području i planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar. Zbog tropske noći, u urbanim sredinama ni jutro neće doneti značajnije osveženje. Jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 24 stepena, dok će najviša dnevna biti od 35 do 38 stepeni, a u pojedinim mestima i oko 40. U Beogradu se očekuje
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