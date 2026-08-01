Stižu naprednjački darovi: Jeftiniji lekovi, dodaci penzionerima, 6.000 dinara svim građanima…

Sudeći po darežljivosti režima Aleksandra Vučića koji građanima šakom i kapom deli novac iz budžeta, prevremeni izbori zaista kucaju na vrata. Šta će, ko i kada da dobije od proroka naprednjačkog blagostanja

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je da su od danas, 1. avgusta, snižene cene lekova koji se izdaju na recept. Usput je najavio I da će sredinom avgusta deo lekova koje su do sada u potpunosti plaćali pacijenti biti stavljen na listu lekova koje finansira država. „Kako smo obećali, tako i ispunjavamo – u apotekama širom Srbije jeftiniji su lekovi koji se izdaju na recept. Na spisku je 769 lekova, što je 99,6 odsto svih lekova koji se izdaju uz doplatu“,