Stižu naprednjački darovi: Jeftiniji lekovi, dodaci penzionerima, 6.000 dinara svim građanima…

Vreme pre 2 sata
Stižu naprednjački darovi: Jeftiniji lekovi, dodaci penzionerima, 6.000 dinara svim građanima…

Sudeći po darežljivosti režima Aleksandra Vučića koji građanima šakom i kapom deli novac iz budžeta, prevremeni izbori zaista kucaju na vrata. Šta će, ko i kada da dobije od proroka naprednjačkog blagostanja

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je da su od danas, 1. avgusta, snižene cene lekova koji se izdaju na recept. Usput je najavio I da će sredinom avgusta deo lekova koje su do sada u potpunosti plaćali pacijenti biti stavljen na listu lekova koje finansira država. „Kako smo obećali, tako i ispunjavamo – u apotekama širom Srbije jeftiniji su lekovi koji se izdaju na recept. Na spisku je 769 lekova, što je 99,6 odsto svih lekova koji se izdaju uz doplatu“,
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Lekovi jeftiniji do 40 odsto: Da li ekonomske mere mogu trajno da podignu standard penzionera?

Lekovi jeftiniji do 40 odsto: Da li ekonomske mere mogu trajno da podignu standard penzionera?

Euronews pre 32 minuta
Od danas niže cene lekova u Srbiji: Pogledajte koliko će pacijenti plaćati najčešće terapije

Od danas niže cene lekova u Srbiji: Pogledajte koliko će pacijenti plaćati najčešće terapije

IndeksOnline pre 1 sat
Mali: Od danas jeftiniji lekovi koji se izdaju na recept

Mali: Od danas jeftiniji lekovi koji se izdaju na recept

Glas Zaječara pre 1 sat
EU ima veći javni dug, ali Srbija plaća veću kamatu: Prošle godine svaki stanovnik platio 28.000 dinara za kamate na dug države…

EU ima veći javni dug, ali Srbija plaća veću kamatu: Prošle godine svaki stanovnik platio 28.000 dinara za kamate na dug države

Danas pre 1 sat
Od danas niže doplate za 742 leka, uštede do 40 odsto

Od danas niže doplate za 742 leka, uštede do 40 odsto

Morava info pre 2 sata
Mali: Srbija broj jedan u Evropi po stopi rasta u drugom kvartalu ove godine

Mali: Srbija broj jedan u Evropi po stopi rasta u drugom kvartalu ove godine

NIN pre 3 sata
Minimalna zarada u Srbiji pokriva potrošačku korpu: Trenutno iznosi 65.554 dinara, uskoro pregovori o povećanju

Minimalna zarada u Srbiji pokriva potrošačku korpu: Trenutno iznosi 65.554 dinara, uskoro pregovori o povećanju

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBudžetIzboriSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Srpsko-američka vežba specijalnih snaga iznad Niša: SAJ skače iz MC-130J „Commando II“

Srpsko-američka vežba specijalnih snaga iznad Niša: SAJ skače iz MC-130J „Commando II“

Tango Six pre 12 minuta
Od ponoći više cene goriva u Srbiji: poskupeli i benzin i dizel

Od ponoći više cene goriva u Srbiji: poskupeli i benzin i dizel

IndeksOnline pre 2 minuta
CLS: Suspendovan tender za remont španskih tramvaja

CLS: Suspendovan tender za remont španskih tramvaja

Nova pre 2 minuta
Predstoji adaptacija i dogradnja kompleksa vinarije i destilerije Prokupac - Izdati lokacijski uslovi

Predstoji adaptacija i dogradnja kompleksa vinarije i destilerije Prokupac - Izdati lokacijski uslovi

Ekapija pre 7 minuta
Ovaj automobil ne zna za kvarove, a delovi su jeftini: Jedan je od najpoželjnijih polovnih automobila

Ovaj automobil ne zna za kvarove, a delovi su jeftini: Jedan je od najpoželjnijih polovnih automobila

Blic pre 22 minuta