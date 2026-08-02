Volkswagen Golf GTI Edition 50 na jednom testu do 100 km/h stiže brže nego po zvaničnim podacima

Blizu je i Golf R s pogonom na sve točkove, koji ima 333 KS.

Ali dok R može da rasporedi snagu na sva četiri točka za ubrzanje od samo 4 sekunde, GTI Edition 50 mora ozbiljan moment da prebaci samo na dva točka. I to funkcioniše, omogućavajući Editionu 50 da dostigne 100 km/h za 4,9 sekundi. VW navodi zvanično ubrzanje do 100 km/h za 5,5 sekundi. Pritom je na testu Autocara ovaj Golf pobedio Hondin Civic Type R. Hondi s ručnim menjačem je trebalo 5,4 sekunde da dostigne 100 km/h u testiranju časopisa, a Golf je bio u