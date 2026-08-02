MUP Srbije: Srpski tim uspešno pomogao u lokalizaciji požara u regionu Kastilja i Leon

B92 pre 2 sata
MUP Srbije: Srpski tim uspešno pomogao u lokalizaciji požara u regionu Kastilja i Leon

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije saopštilo je danas da je srpski vatrogasno-spasilački tim uspešno pomogao u lokalizaciji velikog požara u regionu Kastilja i Leon.

Nakon lokalizacije požara, po odluci operativnog štaba, premešten u područje Ponferade, gde zajedno sa španskim, nemačkim i drugim međunarodnim timovima nastavlja angažovanje na dogašivanju preostalih žarišta i zaštiti ugroženih područja. Kako je MUP Srbije naveo na Instagramu, vođa srpskog vatrogasno-spasilačkog tima u Španiji Davor Vidović istakao je da se situacija na terenu neprestano menja, ali da su pripadnici Sektora za vanredne situacije spremni da odgovore
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