MUP Srbije: Srpski tim uspešno pomogao u lokalizaciji požara u regionu Kastilja i Leon

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije saopštilo je danas da je srpski vatrogasno-spasilački tim uspešno pomogao u lokalizaciji velikog požara u regionu Kastilja i Leon.

Nakon lokalizacije požara, po odluci operativnog štaba, premešten u područje Ponferade, gde zajedno sa španskim, nemačkim i drugim međunarodnim timovima nastavlja angažovanje na dogašivanju preostalih žarišta i zaštiti ugroženih područja. Kako je MUP Srbije naveo na Instagramu, vođa srpskog vatrogasno-spasilačkog tima u Španiji Davor Vidović istakao je da se situacija na terenu neprestano menja, ali da su pripadnici Sektora za vanredne situacije spremni da odgovore