Svetog Iliju anđeli povijali u plamen i hranili vatrom: Etnološkinja otkriva verovanja vezana za Ilindan

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Svetog Iliju anđeli povijali u plamen i hranili vatrom: Etnološkinja otkriva verovanja vezana za Ilindan

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Iliju, u narodu poznatog kao Ilija Gromovnik koji je veoma poštovan u pravoslavlju.

Sveti Ilija se predstavlja kao strog i nepokolebljiv propovednik etičkih vrednosti, prisutan je u Starom i u Novom zavetu kao prorok čije je osobine preuzelo hrišćanstvo dovodeći ga u vezu sa nastankom nove vere i novim Hristovim dolaskom. Sveti Ilija je hrišćanski svetac koji je kod pravoslavnih Srba nasledio osobine predhrišćanskih božanstava, a najviše Peruna, boga gromovnika, koji upravlja olujom, gradom ali i sušom. "Veruje se da je, da kada se Sveti Ilija
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