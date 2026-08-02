Ruski mediji:Troje mrtvih u eksploziji bombe u moskovskom restoranu
Službenici obezbeđenja su rekli da je žena pokušala da uđe u restoran sa eksplozivom, ali ju je zaustavio radnik obezbeđenja.
Najmanje tri osobe su poginule, a 21 je povređena posle eksplozije u italijanskom restoranu u Moskvi, javljaju ruski državni mediji.
Sumnja se da je do eksplozije dovela naprava domaće izrade, dodaje se.
Eksplozija se dogodila oko osam sati uveče po lokalnom vremenu na Kudrinskom trgu blizu centra grada.
Nacionalni antiteroristički komitet saopštio je da je žena koja je nosila eksploziv pokušala da uđe u restoran, ali ju je zaustavio radnik obezbeđenja.
Naprava se detonirala, usmrtivši ženu, radnika i posetioca restorana Balzi Rosi, u kojem se održavala privatna proslava.
Vlasti nisu saopštile ko je, po njihovom mišljenju, bio meta, ali mnogi Moskovljani će posumnjati u vezu sa ratom u Ukrajini.
Poslednjih godina, nekoliko visokih ruskih vojnih zvaničnika ubijeno je u ruskoj prestonici i okolini.
Moskva je okrivila Kijev za te napade.
Prvobitni izveštaji su navodili da se eksplozija dogodila u kuhinji objekta, ali je restoran kasnije izdao saopštenje u kojem se navodi da je „došlo do problema napolju“.
Restoran se nalazi u jednom od poznatih moskovskih nebodera iz doba Staljina, a putevi oko trga su nakratko zatvoreni.
Desetine biciklista okupljale su se u blizini za večernju vožnju kroz grad, ali je događaj otkazan.
Video koji je objavila ruska novinska agencija RIA prikazuje teško naoružane pripadnike snaga reda na mestu događaja, koje je bilo zatvoreno za javnost.
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(BBC News, 08.02.2026)