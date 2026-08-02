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Sudarila se dva helikoptera tokom gašenja požara u Grčkoj

U svakom helikopteru bila su po dva člana posade. Mediji javljaju da je jedan spašen.

BBC News pre 20 minuta
helikopter gasi požar
EPA
Helikopter gasi požar u Psati, u okolini Atine

Dva vatrogasna helikoptera sudarila su se u nedelju u Grčkoj dok su se vatrogasci borili sa višestrukim šumskim požarima, a premijer Kirijakos Micotakis upozorio je na „izuzetno teške“ dane koji dolaze.

Iznajmljeni helikopteri sudarili su se dok su se borili sa šumskim požarom u oblasti Psata zapadno od glavnog grada Atine, saopštila je vatrogasna služba u nedelju.

„Timovi za potragu i spasavanje su odmah mobilisani da lociraju i pomognu posadama“, navode.

Lokalni mediji objavili su da su dva člana poginula, dok su druga dva lakše povređena.

Televizijski snimci pokazuju kako jedan od helikoptera eksplodira i pada na zemlju u plamenu nakon očiglednog sudara sa rotorom.

Micotakis je ranije rekao da Grčka doživljava „ekstremne vremenske uslove“ sa vetrovima koji su dostigli 100 kilometara na sat.

„Kada vetrovi duvaju takvom snagom, čak ni desetine letelica koje imamo na raspolaganju ne mogu bezbedno da rade“, napisao je na Fejsbuku.

Skoro 500 vatrogasaca bori se sa požarima oko popularnog priobalnog sela Porto Germeno, 70 kilometara severozapadno od Atine, saopštila je vatrogasna služba.

Pokušavaju su da spreče širenje vatre ka zapadnim obodima Atine nakon što se preko noći popeo na planinu.

Oko 100 vatrogasaca bori se sa još jednim požarom u Egialiji na severnom Peloponezu.

Novi požar izbio je kasno u subotu na ostrvu Kefalonija u Jonskom moru, popularnoj grčkoj turističkoj destinaciji.

Jedan 44-godišnji muškarac uhapšen je u nedelju na Kefaloniji zbog sumnje da je namerno izazvao požar, prema grčkoj novinskoj agenciji ANA.

Grčka je jedna od nekoliko evropskih zemalja koje su zahvatili veliki šumski požari.

Niz toplotnih talasa i malo kiše stvorili su povoljne uslove za njih.

Od sredine jula šumski požari su buknuli u Francuskoj, Španiji i Portugalu, primoravajući stotine hiljada ljudi da se evakuišu.

Zvaničnici u španskoj prestonici Madridu rekli su da su ovo najgori požari koje je region ikada doživeo.

Više od 200.000 hektara zemlje izgorelo je širom zemlje u 2026. godini, otprilike pet puta više od proseka do ovog trenutka u godini, pokazuju podaci Evropske unije.

Francuski predsednik Emanuel Makron prošle nedelje je opisao šumski požar koji je izbio u regionu Žironda u Francuskoj kao „potpuno neviđen“.

U tom delu Francuske temperatura od požara stvorila je redak oblak pirokumulonimbus, ili, kako ga NASA zove, „zmaj koji bljuje vatru".

Ujedinjeno Kraljevstvo se takođe bori sa šumskim požarima, a požar koji je opustošio vresište u Safoku u subotu je stavljen pod kontrolu.

Vatrogasci gledaju u ogroman plamen
Reuters
Muškarac granama pokušava da ugasi požar
Reuters
Megara, Grčka
Vatrogasci prelaze cestu da gas epožar, muškarac gleda zadinljeno narandžasto nebo, ima majicu preko ramena
Reuters
Drvo masline koje gori u sred stabla
Reuters

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(BBC News, 08.02.2026)

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