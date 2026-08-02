Brnabić najavila sednicu Skupštine i raduje se tužbi Jasmine Paunović

Beta pre 1 sat

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je da se naredna skupštinska sednica može očekivati krajem avgusta, jer je potrebno da se usvoje izmene i dopune zakona o sprečavanju korupcije.

Ona je na TV Prva rekla da je to u skladu sa preporukama Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

"Čekamo njihove finalne komentare, ali već u ovoj prvoj interakciji su rekli da nacrt predstavlja veliko unapređenje", rekla je Brnabić.

Ona je, govoreći o izborima, rekla da se građanima nude potpuno dve različite politike, "crna i bela".

"Predsednik države Aleksadar Vučić putuje po Srbiji kako bi čuo od ljudi šta je potrebno, dok bi sa njihovom politikom (opozicije i studenata) usledila katastrofa, ne bi ostao kamen na kamenu", navela je Brnabić.

On je rekla da nije informisana da li ju je tužila nekadašnja tužiteljka Jasmina Paunović, kao što je bila najavila, ali da se raduje toj tužbi i zamolila je da je tuži za povredu časti i ugleda.

"Ja bih volela da vidim gde je čast osobi koja kaže za Vučića da mu otac nije otac, da mu je majka u najmanju ruku problematičnog morala, koja na takav način targetira čitavu porodicu. Koju čast sam ja mogla da povredim, ja bih je to pitala na sudu", rekla je Brnabić.

(Beta, 02.08.2026)

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