Đuro Macut apeluje: Racionalno trošiti struju, sutra hitna sednica Štaba za vanredne situacije

Beta pre 1 sat

Premijer Đuro Macut apelovao je na građane da u narednim danima racionalno koriste električnu energiju, imajući u vidu dugotrajan toplotni talas i povećanu potrošnju, kako bi se očuvala stabilnost energetskog sistema Srbije.

Najavio je, u pisanoj izjavi, da će sutra ujutru biti održana hitna sednica Republičkog štaba za vanredne situacije, na kojoj će biti donete neophodne mere radi očuvanja energetske stabilnosti Srbije o čemu će javnost biti obaveštena.

"Situacija u energetskom sektoru je trenutno ozbiljna i zahtevna, pre svega zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava i velikih vrućina koje dodatno povećavaju potrošnju", istakao je Macut.

Naveo je država i nadležne institucije preduzimaju sve neophodne mere kako bi se očuvala stabilnost elektroenergetskog sistema i obezbedilo uredno snabdevanje građana i privrede: "Situaciju pratimo iz časa u čas", naglasio je premijer.

Apelovao je na sve građane i da smanje upotrebu klima-uređaja i drugih većih potrošača, posebno u periodima najveće potrošnje, jer svaki pojedinačni doprinos može biti od značaja za prevazilaženje ovog izazovnog perioda sa što manje posledica.

(Beta, 02.08.2026)

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