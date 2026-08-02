Na Batrovcima zadržavanja oko sat prilikom izlaza iz Srbije

Beta pre 40 minuta

Zadržavanja za putnička vozila na graničnom prelazu Batrovci od jutros su oko sat prilikom izlaza iz Srbije, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Na prelazu Preševo čeka se 30 minuta, a na prelazu Gradina oko 20.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila, ali AMSS upozorava da su moguće i da je veliki tranzitni talas u piku letnje sezone maksimalno opteretio koridor 10 u oba smera.

Statistika pokazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, a posebno pri ovako visokim temperaturama.

(Beta, 02.08.2026)

Povezane vesti »

Na Batrovcima zadržavanja oko sat prilikom izlaza iz Srbije

Na Batrovcima zadržavanja oko sat prilikom izlaza iz Srbije

Pravo u centar pre 40 minuta
Na Batrovcima zadržavanja oko sat prilikom izlaza iz Srbije

Na Batrovcima zadržavanja oko sat prilikom izlaza iz Srbije

Radio sto plus pre 35 minuta
AMSS objavio najnovije stanje na granicama: Evo gde se jutros najduže čeka

AMSS objavio najnovije stanje na granicama: Evo gde se jutros najduže čeka

NIN pre 1 sat
AMSS: Na Batrovcima zadržavanja oko sat prilikom izlaza iz Srbije

AMSS: Na Batrovcima zadržavanja oko sat prilikom izlaza iz Srbije

N1 Info pre 3 sata
Najduže se trenutno čeka na Batrovcima - oko sat vremena, ali se kasnije očekuju gužve

Najduže se trenutno čeka na Batrovcima - oko sat vremena, ali se kasnije očekuju gužve

Radio 021 pre 3 sata
(Foto) Haos na putevima u Srbiji! AMSS izdao hitno upozorenje, ovaj koridor maksimalno opterećen: Stvaraju se ogromne gužve i…

(Foto) Haos na putevima u Srbiji! AMSS izdao hitno upozorenje, ovaj koridor maksimalno opterećen: Stvaraju se ogromne gužve i na granicama, evo gde je najkritičnije

Blic pre 3 sata
Kritično stanje na graničnim prelazima širom Srbije: AMSS poslao hitno upozorenje, ovo morate da znate

Kritično stanje na graničnim prelazima širom Srbije: AMSS poslao hitno upozorenje, ovo morate da znate

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Koridor 10PreševoBatrovciAMSS

Društvo, najnovije vesti »

Brnabić: Radovala bi me tužba Jasmine Paunović

Brnabić: Radovala bi me tužba Jasmine Paunović

Danas pre 0 minuta
SRCE: Direktor EPS krije probleme Kolubare i TENT-a da ne kvari šatorska veselja

SRCE: Direktor EPS krije probleme Kolubare i TENT-a da ne kvari šatorska veselja

Nova pre 0 minuta
Najtopliji gradovi u 11h bili Sombor i Kikinda

Najtopliji gradovi u 11h bili Sombor i Kikinda

Radio 021 pre 0 minuta
Travoltino belo odelo iz "Groznice subotnje večeri" ide na aukciju

Travoltino belo odelo iz "Groznice subotnje večeri" ide na aukciju

Radio 021 pre 0 minuta
Načelnik Uprave saobraćajne policije najavio mogućnost kontrole saobraćaja preko dronova

Načelnik Uprave saobraćajne policije najavio mogućnost kontrole saobraćaja preko dronova

Insajder pre 25 minuta