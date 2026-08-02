Na Batrovcima zadržavanja oko sat prilikom izlaza iz Srbije

Beta pre 40 minuta

Zadržavanja za putnička vozila na graničnom prelazu Batrovci od jutros su oko sat prilikom izlaza iz Srbije, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Na prelazu Preševo čeka se 30 minuta, a na prelazu Gradina oko 20.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila, ali AMSS upozorava da su moguće i da je veliki tranzitni talas u piku letnje sezone maksimalno opteretio koridor 10 u oba smera.

Statistika pokazuje da se automobili češće kvare leti nego zimi, a posebno pri ovako visokim temperaturama.

(Beta, 02.08.2026)