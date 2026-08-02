Sudar dva helikoptera za gašenje požara blizu Atine, ne zna se stanje posada

Beta pre 1 sat

Dva helikoptera za gašenje požara sudarila su se tokom akcije u oblasti Porto Germeno u blizini Atine, gde jaki vetrovi šire vatru, saopštile su vlasti.

Oba helikoptera su, prema navodima vatrogasaca, imala dvočlanu posadu.

Akcija potrage i spasavanja je u toku, a vlasti nisu saopštile stanje članova posada.

 

Šumski požari u Grčkoj: Vatrogasci iz Francuske i Rumunije pomažu

Vatrogasci u Grčkoj su se borili sa velikim šumskim požarom koji je uništio više od 100 kuća severozapadno od Atine, dok su delovi Kefalonije evakuisani zbog drugog požara.

Jaki vetrovi koji su raspirivali požar kod Porto Germena u Korintskom zalivu su se smirili, iako je vatra prešla preko planine ka jugu i stigla do naselja Veniza i vojnog poligona, gde je dovela do eksplozija neaktiviranih naprava, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Raspoređeno je skoro 500 vatrogasaca sa vozilima, teškim mašinama i letelicama, uz pojačanja iz Francuske i Rumunije.

Grčki dnevni list "Prototema" izvestio je da su u toku veliki napori kako bi se sprečilo da požar iz Venize stigne do obližnjeg primorskog grada Megare. 

Navedeno je da je u požaru do sada verovatno uništeno više od 10.000 hektara zemljišta.

Tokom noći evakuisano je nekoliko naselja na Kefaloniji nakon što je izbio požar u oblasti Pastra, na jugu ostrva.

(Beta, 02.08.2026)

Povezane vesti »

Požari pustoše Grčku: Vatrena stihija progutala više od 100 kuća, u pomoć stigli strani vatrogasci

Požari pustoše Grčku: Vatrena stihija progutala više od 100 kuća, u pomoć stigli strani vatrogasci

IndeksOnline pre 1 sat
Veliki šumski požari širom Grčke, uništeno 100 kuća blizu Atine

Veliki šumski požari širom Grčke, uništeno 100 kuća blizu Atine

Nedeljnik pre 1 sat
Sudar dva helikoptera za gašenje požara blizu Atine, ne zna se stanje posada

Sudar dva helikoptera za gašenje požara blizu Atine, ne zna se stanje posada

Radio sto plus pre 1 sat
Požar zapadno od Atine i dalje van kontrole, oko 500 vatrogasaca na terenu

Požar zapadno od Atine i dalje van kontrole, oko 500 vatrogasaca na terenu

Nova pre 2 sata
Šumski požari širom Grčke, procene da je izgorelo više od 10 hiljada hektara zemljišta

Šumski požari širom Grčke, procene da je izgorelo više od 10 hiljada hektara zemljišta

Insajder pre 2 sata
Požari u Grčkoj: Vatra došla na 50 kilometara od Atine

Požari u Grčkoj: Vatra došla na 50 kilometara od Atine

Danas pre 2 sata
Šumski požari u Grčkoj: Vatrogasci iz Francuske i Rumunije pomažu

Šumski požari u Grčkoj: Vatrogasci iz Francuske i Rumunije pomažu

Radio sto plus pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Požar u AtiniGrčkaRojtersRumunijahelikopterpožarAtinaFrancuska

Svet, najnovije vesti »

„Tramp zarobljen u lavirintu poricanja“: Sajmon Tisdal o „večitim ratovima“ i „nenaučenim lekcijama“ iz Avganistana…

„Tramp zarobljen u lavirintu poricanja“: Sajmon Tisdal o „večitim ratovima“ i „nenaučenim lekcijama“ iz Avganistana

Danas pre 3 minuta
Tramp odložio napade na Iran, Teheran negira dogovor, nove žrtve u Gaze

Tramp odložio napade na Iran, Teheran negira dogovor, nove žrtve u Gaze

Naslovi.ai pre 8 minuta
Sudarila se dva helikoptera tokom gašenja požara u Grčkoj

Sudarila se dva helikoptera tokom gašenja požara u Grčkoj

Južne vesti pre 3 minuta
Sudarila se dva helikoptera tokom gašenja požara u Grčkoj

Sudarila se dva helikoptera tokom gašenja požara u Grčkoj

Radio 021 pre 8 minuta
Tajni rat Rusije u Evropi: Ovako regrutuju ljude za najgore sabotaže i izazivanje haosa! Krajnji cilj nije destrukcija, već…

Tajni rat Rusije u Evropi: Ovako regrutuju ljude za najgore sabotaže i izazivanje haosa! Krajnji cilj nije destrukcija, već nešto mnogo mračnije (video)

Kurir pre 8 minuta