Sudar dva helikoptera za gašenje požara blizu Atine, ne zna se stanje posada

Beta pre 1 sat

Dva helikoptera za gašenje požara sudarila su se tokom akcije u oblasti Porto Germeno u blizini Atine, gde jaki vetrovi šire vatru, saopštile su vlasti.

Oba helikoptera su, prema navodima vatrogasaca, imala dvočlanu posadu.

Akcija potrage i spasavanja je u toku, a vlasti nisu saopštile stanje članova posada.

Šumski požari u Grčkoj: Vatrogasci iz Francuske i Rumunije pomažu

Vatrogasci u Grčkoj su se borili sa velikim šumskim požarom koji je uništio više od 100 kuća severozapadno od Atine, dok su delovi Kefalonije evakuisani zbog drugog požara.

Jaki vetrovi koji su raspirivali požar kod Porto Germena u Korintskom zalivu su se smirili, iako je vatra prešla preko planine ka jugu i stigla do naselja Veniza i vojnog poligona, gde je dovela do eksplozija neaktiviranih naprava, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Raspoređeno je skoro 500 vatrogasaca sa vozilima, teškim mašinama i letelicama, uz pojačanja iz Francuske i Rumunije.

Grčki dnevni list "Prototema" izvestio je da su u toku veliki napori kako bi se sprečilo da požar iz Venize stigne do obližnjeg primorskog grada Megare.

Navedeno je da je u požaru do sada verovatno uništeno više od 10.000 hektara zemljišta.

Tokom noći evakuisano je nekoliko naselja na Kefaloniji nakon što je izbio požar u oblasti Pastra, na jugu ostrva.

(Beta, 02.08.2026)