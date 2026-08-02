Đerdap sa nikad manjom proizvodnjom – jedinica na 20 odsto, dvojka na 30 procenata

Biznis.rs pre 6 sati  |  Redakcija Biznis.rs
Đerdap sa nikad manjom proizvodnjom – jedinica na 20 odsto, dvojka na 30 procenata

Ministarka pozvala građane da racionalno troše struju

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da nizak vodostaj Dunava izaziva brojne probleme u energetskom sektoru navodeći da hidroelektrana Đerdap nikad nije imala manju proizvodnju. Prema njenim rečima, tokom poslednja tri meseca je zabeležena rekordno mala proizvodnja električne energije, pa je Đerdap 1 na 20 odsto proizvodnje, a Đerdap 2 na 30 odsto. „Dotoci su najniži, odnosno 1.500 kubika u sekundi, a tako je bilo
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