"Dino i ja smo komšije, al' se ne pozdravljamo" Šerif Konjević se oglasio u jeku Merlinovog skandala u Sarajevu: "Ja tu ne bih reagovao nikako!"

Blic pre 4 sati
"Dino i ja smo komšije, al' se ne pozdravljamo" Šerif Konjević se oglasio u jeku Merlinovog skandala u Sarajevu: "Ja tu ne bih…

Pevač Šerif Konjević javno je stao u Merlinnovu odbranu, ističući njegovu ljudskost i dobrotu.

Konjević je oštro kritikovao one koji koriste situaciju za sopstvenu promociju i braneći Merlina od zlonamernih komentara. Nakon nezapamćenog haosa i ogromnih gužvi na ulazima na stadionu Koševo, zbog kojih mnogi fanovi uprkos kupljenim ulaznicama nisu uspeli da uđu na prvi koncert Dina Merlina, pojedini su najavljujući i kolektivnu tužbu. Međutim, na trećem uzastopnom koncertu pojavio se pevač Šerif Konjević i otvoreno stao u odbranu svog kolege i komšije. Šerif
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