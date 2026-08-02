"Dino i ja smo komšije, al' se ne pozdravljamo" Šerif Konjević se oglasio u jeku Merlinovog skandala u Sarajevu: "Ja tu ne bih reagovao nikako!"

Pevač Šerif Konjević javno je stao u Merlinnovu odbranu, ističući njegovu ljudskost i dobrotu.

Konjević je oštro kritikovao one koji koriste situaciju za sopstvenu promociju i braneći Merlina od zlonamernih komentara. Nakon nezapamćenog haosa i ogromnih gužvi na ulazima na stadionu Koševo, zbog kojih mnogi fanovi uprkos kupljenim ulaznicama nisu uspeli da uđu na prvi koncert Dina Merlina, pojedini su najavljujući i kolektivnu tužbu. Međutim, na trećem uzastopnom koncertu pojavio se pevač Šerif Konjević i otvoreno stao u odbranu svog kolege i komšije. Šerif