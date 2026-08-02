Dva mladića poginula u stravičnoj nesreći! Užas kod benzinske pumpe na ulazu u Kotor Varoš

Blic pre 2 sata
Dva mladića poginula u stravičnoj nesreći! Užas kod benzinske pumpe na ulazu u Kotor Varoš

Stradali su mlađi muškarci, a u nesreći je učestvovalo samo jedno vozilo Nesreća se dogodila kod benzinske pumpe nešto pre pet časova jutros Dve mlađe osobe poginule su rano jutros u jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na ulazu u Kotor Varoš.

Saobraćajna nesreća se desila kod benzinske pumpe oko 4:50 sati, a stradali su mlađi muškarci. U nesreći je učestvovalo jedno vozilo, a saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen. Više informacija o uzrocima nesreće, identitetu stradalih i zvaničnim podacima policije očekuje se nakon završetka uviđaja. (Avaz)
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