Dva mladića poginula u stravičnoj nesreći! Užas kod benzinske pumpe na ulazu u Kotor Varoš

Stradali su mlađi muškarci, a u nesreći je učestvovalo samo jedno vozilo Nesreća se dogodila kod benzinske pumpe nešto pre pet časova jutros Dve mlađe osobe poginule su rano jutros u jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na ulazu u Kotor Varoš.

Saobraćajna nesreća se desila kod benzinske pumpe oko 4:50 sati, a stradali su mlađi muškarci. U nesreći je učestvovalo jedno vozilo, a saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen. Više informacija o uzrocima nesreće, identitetu stradalih i zvaničnim podacima policije očekuje se nakon završetka uviđaja. (Avaz)