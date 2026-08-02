"Moraćemo da uputimo upozorenje vladama u regionu": Vučić sa Dodikom u manastriru Rmanj: "Srbi su izloženi teroru, ali ničija nije do zore gorela" (foto, video)

Blic pre 4 minuta
"Moraćemo da uputimo upozorenje vladama u regionu": Vučić sa Dodikom u manastriru Rmanj: "Srbi su izloženi teroru, ali ničija…

Vučić najavljuje obilazak Petrovačke ceste, mesta stradanja srpske dece tokom operacije Oluja U okviru posete, Vučić će obići i Manjaču, naglašavajući važnost povezivanja sa srpskim narodom i čuvanja istorijskog sećanja Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se oglasio na zvaničnom Instagram nalogu sa puta u Republiku Srpsku.

On sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokarata (SNSD) Miloradom Dodikom obilazi manastir Rmanj. Vučić je stigao u manastir Rmanj helikopterom i tom prilikom primetio jedan detalj. - Ja sam išao helikopterom, ali sam ranije sleteo, pa sam video da uglavnom ljudi što mogu da čuju, to je Hrvatski radio 1, 2 i 3. Naših radio stanica nema ništa. Ali to meni govori nekoliko stvari o našoj neozbiljnosti, pozabaviću se ja time. Znaš, kad moram da se bavim onim čime
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