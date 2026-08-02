"Naša armija danas je pedesetostruko jača od JNA nekada" Vučić sa Dodikom na Petrovačkoj cesti: "Nikoga ne napadamo, ali ćemo se uvek zaštititi"

Tokom posete manastiru Rmanj, predsednik je osudio negativne komentare na račun srpske crkve i najavio da će štititi jedinstvo naroda Najavljeno je dodatno ulaganje u izgradnju tržnog centra, uz naglasak da Srbija ostaje uz Drvar i njegove građane Predsednik Aleksandar Vučić i Milorad Dodik, predsednik SNSD-a, stigli su u Drvar nakon što su posetili manastir Rmanj na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne. "Ovde smo nekoliko kilometara od Petrovca, i ovde se 7. avgusta