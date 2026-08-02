Paklene gužve na granicama Kolone još uvek kilometarske, ovaj put u Srbiji maksimalno opterećen! Evo koliko se trenutno čeka na izlazima iz zemlje

Blic pre 30 minuta
Paklene gužve na granicama Kolone još uvek kilometarske, ovaj put u Srbiji maksimalno opterećen! Evo koliko se trenutno čeka…
Putnička vozila na granici čekaju do pet sati, a teretna do tri sata AMSS savetuje vozačima da svakih dva sata prave pauzu u hladu zbog povećane mogućnosti kvara vozila na visokim temperaturama Pik letnje sezone i veliki tranzitni talas maksimalno su opteretili koridor 10 u oba smera, navodi se u poslednjem izveštaju AMSS i dodaje da su velike gužve na gotovo svim graničnim prelazima koji vode ka istoku ali i zapadu evropskog kontinenta. " Statistika pokazuje da se
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