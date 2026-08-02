Sprema li Tramp kofere za Srbiju? Poruka iz Arene odjekuje u Vašingtonu, analitičari otkrivaju 2 potencijalna razloga: "Dočekaće ga više ljudi nego što misli"

Analitičari smatraju da bi Tramp, najpre, došao u Srbiju zbog potpisivanja ugovora o izgradnji "Đerdapa 3" ili o nabavci TNG-a Poslednja velika poseta američkog predsednika našoj državi bila je davne 1970. godine kada je Ričard Nikson došao u Beograd usred Hladnog rata Američki predsednik nikad nije bio bliži Srbiji u ovom veku posle još jedne "razmene poruka" u beogradskoj Areni i na društvenoj mreži "Truth social", ali i nakon što su dve države zvanično otvorile