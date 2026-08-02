Strogo poverljivo: Misteriozna oblast 51 na mestu za koje je CIA jedva priznala da postoji bukti požar. Ljudi se plaše da se iza toga krije ozbiljan presedan.

Vatrogasci su fokusirani na ograničavanje požara unutar vojnog poligona Oblast 51 godinama je centar brojnih teorija vezanih za tajne vojne projekte Veliki požar izbio je u subotu u blizini strogo poverljive vojne baze Oblast 51 u američkoj saveznoj državi Nevadi, što je na društvenim mrežama podstaklo brojne teorije da je u tom području možda testirano neko tajno oružje. Vatra gori u okrugu Linkoln, južno od mesta Rejčel, u blizini planine Bold, na području Vojnog