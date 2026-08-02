(Video) Eksplozija u centru Moskve ima mrtvih: Spasilačke ekipe na terenu

Uzrok eksplozije za sada nije poznat i nema detalja o stanju povređenih ni identitetu poginulih.

Na mestu događaja nalaze se nadležne službe Najmanje tri osobe su poginule, a 15 ih je povređeno u eksploziji koja se dogodila u jednom kafiću u centru Moskve, piše TASS pozivajući se na zvaničnike. Za sada nije poznato šta je izazvalo eksploziju. Nisu objavljeni ni detalji o stanju povređenih, niti identitet poginulih. Na mesto događaja stigli su vatrogasci, spasioci i ekipe hitne pomoći. Tamo se nalazi i istražni tim ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova, a