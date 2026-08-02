(Video) Eksplozija u centru Moskve ima mrtvih: Spasilačke ekipe na terenu

Blic pre 6 sati
(Video) Eksplozija u centru Moskve ima mrtvih: Spasilačke ekipe na terenu

Uzrok eksplozije za sada nije poznat i nema detalja o stanju povređenih ni identitetu poginulih.

Na mestu događaja nalaze se nadležne službe Najmanje tri osobe su poginule, a 15 ih je povređeno u eksploziji koja se dogodila u jednom kafiću u centru Moskve, piše TASS pozivajući se na zvaničnike. Za sada nije poznato šta je izazvalo eksploziju. Nisu objavljeni ni detalji o stanju povređenih, niti identitet poginulih. Na mesto događaja stigli su vatrogasci, spasioci i ekipe hitne pomoći. Tamo se nalazi i istražni tim ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova, a
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Eksplozija pored kafea u centru Moskve, stradale tri osobe a 15 povređeno

Eksplozija pored kafea u centru Moskve, stradale tri osobe a 15 povređeno

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaMinistarstvo unutrašnjih poslova

Svet, najnovije vesti »

Tramp kaže da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor; posle udara IDF veliki krater kod bolnice u Gazi…

Tramp kaže da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor; posle udara IDF veliki krater kod bolnice u Gazi

RTS pre 24 minuta
I, počelo je: Razoružavaju se?

I, počelo je: Razoružavaju se?

B92 pre 4 minuta
Svet na ivici potpunog uništenja! NATO duplira američke nuklearke u Evropi — sve je upereno ka Rusiji! (video)

Svet na ivici potpunog uništenja! NATO duplira američke nuklearke u Evropi — sve je upereno ka Rusiji! (video)

Večernje novosti pre 18 minuta
Tajni pakt Putina i Kim Džong Una! Rusija i Severna Koreja grade misteriozni most, zapadni obaveštajci na nogama: "Evo šta se…

Tajni pakt Putina i Kim Džong Una! Rusija i Severna Koreja grade misteriozni most, zapadni obaveštajci na nogama: "Evo šta se zapravo krije pod velom tajne"

Blic pre 1 sat
Zastrašujuće upozorenje američkog generala: Procurelo pismo upućeno u Pentagon! "Moraću da biram, da li da branim Izrael ili…

Zastrašujuće upozorenje američkog generala: Procurelo pismo upućeno u Pentagon! "Moraću da biram, da li da branim Izrael ili SAD"

Kurir pre 1 sat