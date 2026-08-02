Deset godina od kako Vučić nije dao Gazivode: Srušeno 17 objekata

Na jezeru Gazivode, jedan za drugim, srušeno je 17 objekata.

Kosovske vlasti tvrde da je reč o bespravnoj gradnji, iako su mnogi građani bili u sudskom postupku, prenosi N1. Rušenje nisu zaustavili ni upozorenja iz stranih ambasada, ni mlaka reakcija Beograda. A baš na Gazivodama se predsednik Srbije pre deset godina kleo da ga neće dati, iako je i jezero u međuvremenu praktično promenilo vlasnika. Na mestu „Jezera“ šut. Porodica Jakšić ostala je bez motela u koji je ulagala trideset godina. Nije pomoglo ni što su protiv