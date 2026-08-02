Eksplozija pored kafea u centru Moskve, stradale tri osobe a 15 povređeno

Danas pre 5 sati  |  Beta
Eksplozija pored kafea u centru Moskve, stradale tri osobe a 15 povređeno

Tri osobe su večeras poginule, a 15 je povređeno u eksploziji u blizini jednog kafea u centru Moskve, potvrdilo je rusko Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Rusije, prenela je ruska agencija TASS. „Moskovska filijala MUP-a radi na mestu incidenta.

Prema dostupnim informacijama, danas oko 20.10 po lokalnom vremenu dogodila se eksplozija u blizini letnjeg kafića, u kojoj su tri osobe poginule, a 15 je povređeno“, rekao je zvaničnik MUP-a. Istražni komitet je saopštio da se utvrđuje tačan broj žrtava i okolnosti incidenta. „U vezi sa incidentom koji se dogodio u zgradi na Kudrinskom trgu u Moskvi, istražitelji i kriminolozi Glavnog odeljenja Istražnog komiteta rade na licu mesta. Trenutno je u toku uviđaj“,
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