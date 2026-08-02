Najduže kolone automobila na granici sa Hrvatskom, čeka se i na drugim prelazima

Automobili na prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izalz iz zemlje čekaju puna dva sata, dok na prelazu Gradina sa bugarskom čekaju oko 80 minuta, saopštili su „Putevi Srbije“.

Prema podacima granične policije od 17.15 časova, putnička vozila na prelazu Kelebija ka Mađarskoj na izlaz čekaju po sat vremena, na prelazima Horgoš i Horgoš 2 sa istom državom upola manje, a na Bačkom Vinogradu dvadesetak minuta Kolone se beleže i na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, gde automobili i na ulazu i na izlazu iz Srbije čekaju po 40 minuta, kao i na prelazima sa BiH kod Trbušnice i Badovinaca, gde se čeka oko pola sata. Na ostalim graničnim