U Nikšiću ubijen škaljarac Jovan Mrvaljević: Pokušao ubistvo Belivuka i Miljkovića u Tivtu

Nikšićanin Jovan Mrvaljević ubijen je večeras, potvrđeno je za RTCG u Upravi policije.

Policija traga za počionocima ubistva. Kako je saopštila Uprava policije, u subotu uveče oko 20 časova u Nikšiću, u naselju Kapino polje, došlo je do upotrebe vatrenog oružja od za sada nepoznatog lica, na štetu J.M. iz Nikšića. Crnogorska policija navodi da je Mrvaljević bio „član jedne organizovane kriminalne grupe“. Mrvaljević je bio uhapšen u novembru 2021. godine zbog sumnje da je deo grupe koja je planirala ubistvo jednog od vođa kavačkog klana Slobodana