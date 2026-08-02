Liga nacija: Drugo uzastopno zlato za Grbića i Poljsku, Sloveniji bronza

Dnevnik pre 1 sat
Liga nacija: Drugo uzastopno zlato za Grbića i Poljsku, Sloveniji bronza

Poljska, koju sa klupe predvodi Nikola Grbić, pobednik je Lige nacija 2026. u konkurenciji odbojkaša.

Poljska je u finalu u Ningbou savladala SAD sa 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10). Poljska je tako odbranila trofej u Ligi nacija. Najubojitiji bio je Kamil Semenjuk sa 17, a pratili su ga Vilfredo Leon i Tomaš Fornal sa po 15 poena. Bartlomej Lemanski Šimon Jakubišak brojali su do 11, a Boladž do 10. Najefikasniji u redovima poraženih bili su Džejk Hejns sa 21 i Metju Anderson sa 20, dok je dvocifren bio i Merik Mekhenri sa 14 poena. Tomaš Fornal, primač
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