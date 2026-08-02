Masovna tuča u Velikom Ritu, interventna na terenu; Jedna osoba teško povređena, nalazi se na odeljenju reanimacije

Dnevnik pre 1 dan
Masovna tuča u Velikom Ritu, interventna na terenu; Jedna osoba teško povređena, nalazi se na odeljenju reanimacije

Kako javlja portal 192 na svojoj Instagram stranici, večeras nešto pre 22 časa došlo je do masovne tuče u naselju Veliki Rit u Novom Sadu.

Na terenu je više ekipa policije i intervetne jedinice policije. Za sada nije poznato da li ima povređenih ili privedenih. Postupanje policije je u toku. Po rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mesta. Muškarac star 27 godina prevezen je u Urgentni centar na odeljenje reanimacije zbog obilnog krvarenja izazvanog najverovatnije posekotinom ruke. On se trenutno nalazi u
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