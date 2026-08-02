Novi detalji pokušaja ubistva u Istočnom Sarajevu: S Pandurevićem u „audiju“ bilo i dvogodišnje dete

Kosta Pandurević, koji je ranjen u večerašnjoj pucnjavi u Istočnom Sarajevu, prema nezvaničnim informacijama, pogođen je sa najmanje dva hica iz vatrenog oružja.

Posle ranjavanja prevezen je u Bolnicu „Srbija“, gde mu se ukazuje lekarska pomoć. Pucnjava je policiji prijavljena oko 18.30 časova, nakon čega je mesto događaja odmah blokirano. Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo ranije je potvrđeno da policijski službenici obezbeđuju područje i obavljaju uviđaj. Prema nezvaničnim saznanjima ATV-a, Pandurević se u trenutku napada nalazio u automobilu „audi A6“, u kojem je bilo i njegovo dvogodišnje dete. Isti izvor navodi da