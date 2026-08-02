Švajcarac pokušao da podmiti srpske policajce Divljao auto-putem pa nudio novac, završio iza rešetaka
Dnevnik pre 52 minuta
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su državljanina Švajcarske P. S. (20), zbog sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.
Prema navodima MUP-a, osumnjičeni je nakon što je zaustavljen zbog prekoračenja dozvoljene brzine na auto-putu, policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije ponudio novac kako ga ne bi sproveli kod sudije za prekršaje. Umesto da izbegne odgovornost, protiv njega je pokrenut i krivični postupak zbog sumnje da je pokušao da podmiti policijske službenike. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Posebnom