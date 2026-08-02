Švajcarac pokušao da podmiti srpske policajce Divljao auto-putem pa nudio novac, završio iza rešetaka

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su državljanina Švajcarske P. S. (20), zbog sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.

Prema navodima MUP-a, osumnjičeni je nakon što je zaustavljen zbog prekoračenja dozvoljene brzine na auto-putu, policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije ponudio novac kako ga ne bi sproveli kod sudije za prekršaje. Umesto da izbegne odgovornost, protiv njega je pokrenut i krivični postupak zbog sumnje da je pokušao da podmiti policijske službenike. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Posebnom