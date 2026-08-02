Borba bez predaha protiv požara u Španiji: Srpski vatrogasci na terenu celu noć dežurali (video)

Euronews pre 52 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Borba bez predaha protiv požara u Španiji: Srpski vatrogasci na terenu celu noć dežurali (video)

Srpski vatrogasci, spasioci i pripadnici Helikopterske jedinice MUP-a Srbije trenutno se nalaze u Španiji, gde aktivno učestvuju u gašenju katastrofalnih šumskih požara koji su zahvatili autonomnu zajednicu Kastilja i Leon.

Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Davor Vidović kaže za Euronews Srbija da španske kolege kažu da je ovo jedna od najtežih godina koja je pogodila ovu regiju. On je naveo da su srpski vatrogasci dežurali celu noć na otvorenom terenu. Srpski vatrogasno-spasilački tim uspešno je pomogao u lokalizaciji velikog požara u regionu Kastilja i Leon, nakon čega je, po odluci operativnog štaba, premešten u područje Ponferade, gde zajedno sa španskim,
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