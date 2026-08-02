Macut apelovao na građane da štede struju: Zbog vrućina i niskog vodostaja ugrožen energetski sistem

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut uputio je danas apel građanima da u narednim danima racionalno koriste električnu energiju, imajući u vidu dugotrajan toplotni talas i povećanu potrošnju, kako bi se očuvala stabilnost energetskog sistema Srbije.

Macut je istakao da je situacija u energetskom sektoru trenutno ozbiljna i zahtevna, pre svega zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava i velikih vrućina koje dodatno povećavaju potrošnju, navodi se u saopštenju Vlade Srbije. Macut je naglasio da država i nadležne institucije preduzimaju sve neophodne mere kako bi se očuvala stabilnost elektroenergetskog sistema i obezbedilo uredno snabdevanje građana i privrede. "Situaciju pratimo iz časa u čas", poručio je premijer.