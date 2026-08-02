Na Aerodromu "Nikola Tesla" uhapšen kineski državljanin po međunarodnoj poternici Kirgistana

Kineski državljanin, za kojim je bila raspisana međunarodna poternica na zahtev Kirgistana, uhapšen je na aerodromu "Nikola Tesla", saopštio je MUP.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za međunarodnu operativnu policijsku saradnju (Interpol), u saradnji sa policijskim službenicima Uprave granične policije, uhapsili su državljanina NR Kine W. C. (39). Za njim je raspisana međunarodna poternica na zahtev Kirgistana radi krivičnog gonjenja zbog krivičnog dela krađa. Kineski državljanin uhapšen je na aerodromu, na ulazu u Republiku Srbiju.