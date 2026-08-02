"Najvažnije je da sačuvamo narod i da ljudi imaju posao": Vučić se posle posete svetinji oglasio na Instagramu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas manastir Rmanj, gde je razgovarao sa episkopom bihaćko-petrovačkim Sergijem o daljoj pomoći i projektima ključnim za opstanak srpskog naroda u ovom kraju.

Predsednik je istakao da je manastir Rmanj svetinja kojoj se uvek vraća i koju članovi njegove porodice neretko posećuju. Tokom susreta sa episkopom Sergijem, fokus razgovora bio je na pronalaženju novih načina za ekonomsku i infrastrukturnu podršku lokalnom stanovništvu. „Ono što je za nas najvažnije jeste da sačuvamo narod i da ljudi imaju gde da rade“, izjavio je Vučić. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) On je