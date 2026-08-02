Nastavlja se povratak medicinskih radnika u Srbiju: Među povratnicima lekari, farmaceuti i medicinske sestre (video)

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Nastavlja se povratak medicinskih radnika u Srbiju: Među povratnicima lekari, farmaceuti i medicinske sestre (video)

Posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja, nastavlja se povratak naših medicinara iz inostranstva.

Još deset zdravstvenih radnika, lekara, farmaceuta i medicinskih sestara i tehničara, koji su prethodnih godina radili u Nemačkoj, Švedskoj, Sloveniji i Norveškoj, svoja znanja i iskustvo staviće na raspolaganje pacijentima u Vranju, Kruševcu, Kraljevu, Pećincima, Somboru,Kragujevcu, Aleksincu, Prokuplju, Novom Sadu i Beogradu, a ugovore o radu uručio im je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Među povratnicima iz dijaspore je dr Milan Ralović, specijalista
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