Tramp najavio otkazivanje napada na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je danas da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, američki predsednik je napisao da je odlučio da otkaže napade na Iran, uz uslov da se sa tom zemljom brzo sklopi dogovor koji bi uključivao neodložno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje nuklearne pretnje Irana. Tramp je rekao da je odluka doneta zajedno sa Izraelom, a saopštenje je objavljeno usred brojnih izveštaja američkih medija da Vašington planira nove, intenzivne napade na Iran tokom vikenda. "SAD su spremne da