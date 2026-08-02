Vučić posetio Manjaču: Gde god naš narod živi, naša je obaveza da budemo uz njega

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras na narodnom skupu na Manjači gde ga je, zajedno sa predsednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, dočekao veliki broj ljudi, da je Srbija dovoljno snažna da pomogne Republici Srpskoj i ekonomski i na svaki drugi način i da "nikada više neće moći da pocepaju Srbe kao što su to činili ranije". "Srbija ekonomski jača i snaži brže nego drugi u regionu. Velika stvar, i tek će se videti rezultati toga u budućnosti. Ali ima